L'ordinanza, chiaramente, è valida per i tre Istituti comprensivi Pollione, Alighieri e Mattej.

E' quanto ha stabilito il sindaco di Formia, Paola Villa, firmando un'ordinanza con cui viene posticipato il ritorno in classe di alunni e studenti: il motivo è legato al ritorno di un numero considerevole di casi di Coronavirus, registrati a causa di un nuovo focolaio registrato in città.

Le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado riapriranno per le lezioni in presenza il prossimo 28 settembre.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli