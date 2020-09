Il sindaco di Artena, Felicetto Angelini, torna a parlare dell'emergenza Coronavirus, pubblica i dati sui positivi e smentisce alcune fake news circolate in rete.

In particolare, attorno alle 21, il primo cittadino ha pubblicato la tabella relativa ai contagi, nella quale si specifica che attualmente ci sono quattro persone positive al Covid-19 residenti in città, con tre di queste che sono in quarantena a casa e una che è ricoverata,

«Ho sentito il bisogno di essere di nuovo tra voi visto che si stanno diffondendo voci false e inappropriate che rischiano di creare panico tra la popolazione - ha esordito Angelini -. La situazione è seria, ma non grave. Vi assicuro che al momento non ci sono bambini positivi ad Artena. La situazione è sotto controllo. Domani iniziano le scuole E mi raccomando: responsabilità, mascherine e distanza. Andrà tutto bene».