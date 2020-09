Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel corso della notte ad Aprilia, lungo via La Gogna, ossia la strada che attraversa l'omonimo centro abitato e collega Campo di Carne (zona Nettunense) con Tor San Lorenzo di Ardea.

In particolare, stando ai primi accertamenti eseguiti sul luogo della tragedia registrata poco prima dell'incrocio con via della Riserva Nuova, è emerso che le persone morte nello schianto fra un'auto e uno scooter sono due. Si tratta di due uomini di Aprilia, di circa 50 anni, residenti in zona; anche il conducente dell'auto è apriliano e dovrebbe avere 37 anni.

Un dramma, dunque, sulla cui dinamica stanno lavorando i carabinieri, al fine di ricostruire quanto accaduto.

Al momento, oltre ai militari dell'Arma, al 118 e ai vigili del fuoco, lungo la strada chiusa al traffico è arrivata la polizia mortuaria per recuperare i corpi delle vittime dell'incidente.