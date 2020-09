Dove non arriva lo Stato, giunge in soccorso la Chiesa. Sono state le istituzioni religiose, infatti, ad andare "in soccorso" del Comune di Nettuno per quanto riguarda l'emergenza aule dovuta alla necessità delle scuole pubbliche di avere ulteriori spazi per la didattica a causa delle normative legate all'emergenza Covid-19. Rispondendo alla manifestazione d'interesse bandita in estate e con i termini prorogati per due volte, l'Istituto delle Maestre Pie Filippini, quello delle Povere Figlie delle Sacre Stimmate e la Parrocchia San Paolo Apostolo (Tre Cancelli) hanno messo a disposizione dell'ente alcuni spazi per ricavare delle aule.

Saranno le Maestre Pie Filippini, all'interno della scuola "Casa del Sole" di via Firenze a mettere a disposizione quattro aule e relativi servizi per il Circolo didattico "Angelo Castellani" (scuola via Cavour): i rapporti saranno regolati da un comodato e il Comune verserà alle suore l'importo forfettario di 10.800 euro per i consumi sostenuti.

La Parrocchia di Tre Cancelli, invece, concederà in comodato al Comune un locale da 40 metri quadrati in via Andria per ospitare una classe del Circolo didattico (verosimilmente della scuola "Angelo Eufemi" che si trova proprio nel quartiere). Anche in questo caso, l'ente di via Matteotti verserà 2.500 euro per i consumi a titolo forfettario.

Diverso, infine, il discorso per quanto riguarda la ex Scuola San Francesco di via della Liberazione: per affittare l'intero immobile, il Comune verserà alle suore "Stimmatine" 4.500 euro al mese. Qui andranno i ragazzi di due scuole Medie del centro. In particolare, nei locali di Cretarossa frequenteranno le lezioni sette classi della Secondaria di primo grado "Ennio Visca" di via Olmata e tre sezioni della Media "Salvo D'Acquisto" della vicina via Ennio Visca.

In questo caso, però, resta il nodo della palestra: al momento non è chiaro come verrà utilizzata, visto che dal Comune vorrebbero evitare situazioni di promiscuità nei locali.

Tutti gli accordi, almeno per adesso, hanno validità per l'anno scolastico 2020/2021.