L'ondata di maltempo non ha risparmiato la provincia di Latina, colpita da vento forte e pioggia torrenziale dal nord al sud. Anche a Borgo Hermada si fa la conta dei danni, per l'ennesima volta negli ultimi anni, con la tromba d'aria che si è abbattuta sul centro rurale del comune di Terracina. Spazzati via alberi, case danneggiate e allagamenti sono il primo bilancio delle emergenze, con tantissime chiamate giunte al 115 in questi ultimi minuti.