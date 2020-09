L'arma è stata sequestrata, mentre S.A. è stato denunciato all'A.G. per il porto ingiustificato del coltello.

Il 60enne, mostrava da subito un atteggiamento nervoso tanto da indurre gli agenti ad operare nei suoi confronti un più accurato controllo, che in effetti portava al rinvenimento e sequestro di un grosso coltello bifilare di genere proibito, con innestata anche una lametta per sfregiare eventuali avversari .

Un uomo di 60 anni, S.A, pregiudicato, membro di una famiglia cisternese già nota alle cronache criminali, nel pomeriggio di ieri si è presentato in Commissariato chiedendo di poter parlare con i poliziotti.

