Infatti, come comunicato dalla Asl di Latina, la Tenda della Protezione Civile, attualmente posizionata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, nella giornata di domani sarà attiva fino alle 14 sempre all'interno del nosocomio, mentre da mercoledì sarà trasferita presso l'ex Istituto Sani - Salvemini in viale Le Corbusier 393 a Latina, dove sarà attiva a partire dalle 9.

Domani sarà l'ultimo giorno per i tamponi al drive in del Goretti, perché a partire da mercoledì il servizio sarà trasferito.

