In calo la curva epidemica in Italia, 1.494 nuovi casi oggi contro i 1.766 contagi di ieri, ma come sempre il lunedì con meno tamponi: 51.109, rispetto a ieri 36mila in meno e al di sotto della metà rispetto ai picchi che si raggiungono a metà settimana. I casi totali salgono così a 311.364 con 11.138.173 test effettuati. Gli attualmente positivi sono 50.323, in aumento di 705 rispetto ai 49.618 di ieri.

Stabili i decessi, oggi 16 (ieri e l'altroieri 17), per un totale di 35.851. I guariti sono 773 (ieri 724), 225.190 in tutto. Nuovo balzo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 131 in più (ieri +100), e salgono a 2.977, mentre le terapie intensive crescono di 10 unità (ieri +7), 264 in tutto. Infine, 47.082 pazienti sono in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia, in Italia sono stati registrati complessivamente 311.364 casi e 35.851 decessi.