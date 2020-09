Quattro classi in quarantena in due scuole del comune capoluogo. Si tratta di tre classi della scuola primaria Vico di via Bachelet e una della primaria della Frezzotti Corradini.

Alla Vico, a causa di un caso di positività al Covid-19, in tre classi, gli alunni e le insegnanti delle stesse classi saranno posti dalla Asl di Latina in isolamento domiciliare per 14 giorni. Si invitano i genitori ad attendere le indicazioni della Asl per l'effettuazione del tampone e di non presentarsi al drive in dell'ospedale Santa Maria Goretti prima di essere chiamati dalla Asl.

Alla Frezzotti Corradini, nel plesso di via Quarto, a causa di un alunno positivo in una classe, gli alunni, le insegnanti e il personale ausiliario della medesima classe sono posti in isolamento domiciliare per 14 giorni