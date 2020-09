Cinquantuno positivi, 119 guariti e sette deceduti. Per un totale di 177 contagi totali dall'inizio della pandemia a oggi.

Sono questi i numeri aggiornati dell'emergenza Coronavirus sul territorio di Velletri: a diffonderli, nelle scorse ore, è stato il sindaco Orlando Pocci.

«La fotografia dell'epidemia a Velletri registra una ulteriore diminuzione dei ricoveri: sono soltanto due - ha affermato il sindaco -. E le persone positive sono attualmente 51. L'andamento è stabile rispetto alle settimane precedenti, i casi di convalescenza sono mediamente ridotti rispetto al passato e non si registrano focolai. La Asl interviene prontamente per circoscrivere l'insorgere dell'infezione. I nuovi casi sono riconducibili a collegamenti familiari o professionali».

E non è tutto: «La riapertura delle scuole, fino ad ora, è stata ordinata, non abbiamo ricevuto particolari segnalazioni, tutti stanno rispettando le regole e questo mi riempie di orgoglio perché conferma la maturità della nostra comunità che sta dimostrando di gestire bene l'emergenza. Rinnovo l'appello a seguire attentamente le indicazioni della autorità sanitarie - ha concluso Pocci -, indossate sempre la mascherina e curate l'igiene delle mani, evitate inutili assembramenti e anche in famiglia prestate attenzione».