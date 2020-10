Il profilo è quello di una ragazza, e si tratta di una ragazza di Monte San Biagio. Duplicato, violato o autentico, lo stabiliranno le indagini. Sta di fatto che dal suo account sarebbero partite richieste, per mezzo del social network Instagram, di foto in pose particolari a una donna. E per questo ora a indagare è la procura di Bologna, in Emilia Romagna. Sì, perché la vittima di quello che potrebbe configurarsi come un vero e proprio porno-ricatto, è della città di Bologna.

Stando al poco che trapela da indagini delicatissime condotte dalla Polizia postale, alla giovane bolognese sarebbero state richiese immagini in pose "hot", dopo aver mostrato di essere già in possesso di foto prelevate dal profilo della vittima. Una velata minaccia di divulgare le foto se non avesse acconsentito a cedere immagini. Se si tratti di un profilo anch'esso "rubato", se vi sia un giro preciso, se si tratti di revenge porn o altro, ora dovrà stabilirlo la procura di Bologna.