È Pietro Salvucci, classe 1943, la vittima del tragico incidente di questa mattina, avvenuto in via La Gialla, a Doganella di Ninfa, al confine tra Cisterna e Sermoneta. L'uomo era alla guida della sua Land Rover quando, forse per un malore, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un furgone con alla guida un uomo di Bassiano.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri di Sermoneta, supportati per i rilievi dagli agenti della polizia di Cisterna