Grazie al casco che indossava, l'uomo non avrebbe riportato gravi lesioni: data la dinamica dell'accaduto, però, è scattato il ricovero al Pronto soccorso in codice rosso.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul Lungomare degli Ardeatini, ad Ardea. In particolare, il ciclista è rimasto ferito ed è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

