Nelle province, infine, si registrano 102 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le singole Asl, nella Roma 1 sono 48 i casi nelle ultime 24 ore e di questi quattro sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna uno dalla Russia e uno dall'Ucraina. Dodici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di una donna di 90 anni. «Nella Asl Roma 2 - ha aggiunto D'Amato - sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi di un uomo di 52 anni e uno di 58 anni entrambi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 13 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso di rientro dalla Croazia e uno dalla Russia. Otto sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso di un uomo di 76 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro dalla Spagna, venti sono i contatti di casi già noti e isolati e otto i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 28 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tredici casi con link familiare o contatto di un caso già noto e quattro i casi con link ad un battesimo dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 15 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta undici contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi un uomo di 74 anni con patologie e un uomo di 88 anni».

«I dati - ha evidenziato D'Amato ricordando come a Roma ci siano 91 casi - ci confermano che non bisogna abbassare l'attenzione. Più mascherine e meno feste. Impennata dei casi nella Asl di Latina dove a seguito delle indagini epidemiologiche verranno studiate eventuali ulteriori misure».

Un dato sui contagi leggermente in calo, ma comunque piuttosto alto. E' la fotografia della situazione attuale dell'emergenza Coronavirus nel Lazio, con l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato che ha reso noti 244 nuovi contagi e sei decessi. Il tutto a fronte di quasi 12mila tamponi.

