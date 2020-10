Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, a poca distanza dal centro di Latina, a due passi dalla Chiesa del Sacro Cuore.

Per cause in fase di ricostruzione, una Audi A2 con al volante un giovane è entrata in collisione con una Lancia Musa guidata da un uomo del capoluogo; quest'ultima vettura a causa dell'impatto ha preso una macchina che era parcheggiata.

Secondo i primi accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Latina che sono intervenuti sul posto, l'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Priverno e via Aprilia e l'Audi A2 è finita contro un cassonetto della spazzatura. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato le ambulanze, nessuno fortunatamente è rimasto gravemente ferito.