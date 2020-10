Ancora casi di Covid-19 nell'Istituto superiore "Apicio - Colonna Gatti" di Anzio e Nettuno.

Dopo il contagio di uno studente del terzo anno nella sede di via Orsenigo, a Nettuno, nel primo pomeriggio la Asl Roma 6 ha fatto sapere che due studenti che frequentano altrettanti classi quinte del plesso di via Filibeck, ad Anzio centro, sono positivi al test.

Di conseguenza, per due settimane, gli studenti delle classi in questione resteranno a casa, mentre per i docenti è stato disposto l'isolamento fino a domani: questi ultimi saranno contattati dalla Asl per conoscere eventuali profili di rischio e poi si deciderà se disporre per loro la quarantena precauzionale.

Anche in questo caso, come per la vicenda di Nettuno, è prevista la sanificazione di tutti gli spazi frequentati dagli studenti risultati positivi.