Per il secondo giorno consecutivo sono diminuiti i contagi da Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia.

Dopo i 15 casi di ieri, infatti, oggi la Asl Roma 6 ha reso noto che ci sono stati "solo" 13 nuovi casi di Covid-19. Tra questi ci sono sette contatti di casi già noti e isolati e quattro casi con link al cluster della struttura sanitaria di Rocca di Papa dove è in corso l'indagine epidemiologica. Per gli altri due è in corso di ricostruzione il possibile contagio.

In totale, dunque, i casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia a oggi sono diventati 2.507: tra questi ci sono 139 deceduti, 1.112 guariti e 1.256 persone attualmente positive.