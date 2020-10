Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio in pieno centro a Latina, a pochissima distanza da piazza del Popolo.

All'altezza dell'incrocio tra via Emanuele Filiberto e via Farini, due auto sono entrate in collisione si tratta di una Fiat Panda e di una Fiat Punto che sono uscite fuori strada. Subito è scattato l'allarme al 118, la Panda ha perso anche il motore a causa dell'urto.

Le persone coinvolte nel sinistro fortunatamente non sono in gravi condizioni e le condizioni non sono preoccupanti. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina che sono intervenuti.