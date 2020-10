Sono 29 i nuovi casi positivi al Coronavirus Covid-19 annunciati dalla Asl Latina e distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (3), di Cori (1), di Fondi (1), di Latina (5), di Pontinia (1), di Sonnino (1) e di Terracina (11).

Il quadro generale vede 1.529 casi; il 26,58 di prevalenza; 670 guariti; 39 deceduti; 820 positivi di cui 722 trattati a domicilio.

"Si ricorda - ha reso noto la Asl - che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di "Drive-in" per l'esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2. Ad Aprilia è attivo dalle 9 alle 14 dal lunedì al sabato presso Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina; a Priverno è attivo dalle 8:30 alle13:30 dal lunedì al sabato presso la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie".