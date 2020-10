E' un caos totale quello che si sta verificando dalle prime ore di questa mattina all'interno della Ex Rossi Sud, vale a dire nell'area dell'Expo di Latina (sulla Monti Lepini), dove la Asl ha convocato per oggi parte degli studenti delle classi di Latina e provincia finiti in isolamento preventivo perché a contatto con un compagno positivo al Coronavirus, per effettuare il test rapido (l'esito deve essere atteso in loco e verrà dato entro un'ora). Alle famiglie dei ragazzi era stato comunicato di presentarsi entro le ore 9 nel sito scelto per alleggerire il lavoro del drive-in allestito ormai da settimane all'Ex Sani. Solo dopo un'ora di attesa, i test sono iniziati (solo per gli studenti), ma nel frattempo le auto nel parcheggio sono diventate oltre seicento. Facile dire che la situazione attualmente è fuori controllo. La fila è diventata presto caotica all'interno della struttura che è provvista di un solo varco per entrare e uscire. Si attende l'arrivo delle forze dell'ordine che dovranno decongestionare il traffico all'interno del parcheggio e soprattutto placare gli animi delle persone che si sta surriscaldando con il passare dei minuti.

In redazione è arrivata anche la testimonianza della mamma di un bambino afflitto da gravissime disabilità del comune di Aprilia, anche lui convocato presso l'Expo per il tampone e a cui non è stato ancora detto se potrà avere la precedenza sugli altri.