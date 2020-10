Nella giornata di ieri, a Latina, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato a piede libero un uomo classe 1982 e una donna del 1979 ritenuti responsabili dell'ipotesi di reato di furto aggravato.

In particolare, i due erano a passeggio per le vie del centro di Latina con il loro figlio minorenne quando sono stati riconosciuti e segnalati alla polizia da un commerciante del centro. In particolare, qualche giorno prima, fingendosi una normale famiglia intenta a fare shopping nelle strade del centro, avevano rubato alcuni costosissimi profumi dagli scaffali di una nota profumeria della zona. I due, per, erano stati ripresi durante il furto dalle telecamere di sorveglianza e quindi immediatamente segnalati alle forze dell'ordine.

Dopo la segnalazione del commerciante, i poliziotti hanno quindi fermato la coppia e dopo aver acquisito i filmati delle telecamere, dalle quali si riconosce in modo inequivocabile la coppia intenta a rubare approfittando della distrazione delle commesse, secondo un collaudato e vincente modus operandi.

Al termine del riconoscimento formale in Questura, i due sono stati denunciati a piede libero.