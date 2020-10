Nella locandina funebre si sottolinea che lo scopo del manifesto è quello di sviluppare e alimentare un dibattito teso al rispetto degli animali e di tutte le forme di vita. «Gli animali - si legge nella locandina - non li abbandonate, amateli, sono un dono del Signore».

Il felino è stato tumulato in un cimitero campano.

E' stata cremata Letizia, di Santi Cosma e Damiano, di anni nove. Questa la scritta che ieri è apparsa su un manifesto mortuario, affisso su alcune bacheche funebri del Comune di Minturno. In un primo momento chi lo ha letto ha pensato alla scomparsa di una bimba, ma poi leggendo meglio ha capito che Letizia era una gatta, la cui foto campeggiava nel manifesto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli