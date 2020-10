Sosta limitata o vietata in diverse zone del centro a San Felice Circeo. Questa volta però non si tratta di lavori pubblici. Ancora una volta il Circeo è stato scelto come location per le riprese di un film, "L'uomo di fumo", una richiesta quella di potere girare al Circeo presentata dalla Latina Film Commission per conto di Cinemusa. Nella giornata di oggi è stata disposta l' interdizione alla sosta e alla fermata delle auto, dalle 8 alle 16 in Via Ammiraglio Bergamini, lato mare, per 10 posti auto e allo stesso orario anche Piazzale San Francesco, lato monte, per 5 posti auto delimitati da strisce blu nonché di Piazzale Carducci. Il 23 ottobre sarà interdetto nuovamente Piazzale San Francesco dalle 9 alle 20 ed anche il 24 dalle 7 alle 15 per le riprese nel centro storico. Insomma San Felice Circeo si trasforma nuovamente in un set cinematografico grazie agli scorci suggestivi vista mare e dei vicoli che mantengono il loro fascino anche lontano dai mesi estivi, quando solitamente realtà come San Felice Circeo e Sabaudia ospitano riprese non soltanto per il cinema ma anche per spot televisivi. Ma la macchina da presa fa parte della storia del territorio e di quell'atmosfera magica all'ombra della maga Circe