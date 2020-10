Due banditi sono entrati in azione intorno alle 19.30 per mettere a segno una rapina nella sala scommesse "Eurobet" di via Don Luigi Sturzo, a Latina.

Stando a una prima ricostruzione della polizia, intervenuta per gli accertamenti e le ricerche dei fuggitivi, i banditi entrati in azione avevano il volto coperto ed entrambi erano armati: uno impugnava una pistola, l'altro un coltello.

Sotto la minaccia delle armi i due sconosciuti sono riusciti a farsi consegnare l'incasso prima di fuggire indisturbati. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.