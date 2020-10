Quarantotto persone attualmente positive al Coronavirus, 123 persone guarite dall'inizio della pandemia a oggi e altre due classi delle superiori in quarantena preventiva.

Sono i numeri dell'emergenza Covid-19 sul territorio di Pomezia, dove in una settimana sono stati registrati 15 nuovi casi e dieci guarigioni. I vari "movimenti" hanno portato a 48 il numero delle persone attualmente contagiate, con 44 di loro che sono in isolamento domiciliare e quattro che risultano ricoverate.

Sono 40, invece, i residenti posti in isolamento preventivo e attualmente non positivi.

Infine, sul fronte delle scuole ci sono due classi - una dell'Istituto Copernico e l'altra del Liceo Picasso - che sono state poste in isolamento preventivo per via della positività al Covid di uno studente.