Un vile gesto intimidatorio ha scosso gli animi di una tranquilla famiglia di Latina Scalo, vittima ieri notte di un attentato incendiario: ignoti hanno appiccato le fiamme per danneggiare un'auto, un'utilitaria in uso a uno studente diciottenne. Sulla natura dolosa non ci sono dubbi, visto che non solo il rogo è stato innescato in due punti diversi, ma l'autore dello sgarro è stato tanto sfrontato da gettare poco lontano i contenitori utilizzati per cospargere la vettura col liquido infiammabile, presumibilmente benzina. Sull'identità dell'attentatore e sul movente invece non sono emersi dettagli utili, ma gli investigatori della Questura sospettano che si tratti di un episodio maturato per screzi tra adolescenti.

L'allarme alla centrale operativa del 115 è scattato poco dopo la mezzanotte di ieri, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per spegnere le fiamme che avevano avvolto una piccola Daewoo Matiz, parcheggiata sotto casa della vittima in via del Gladiolo, la zona residenziale che si trova alle spalle della scuola media "Aldo Manuzio" tra via della Stazione e via Carrara. Una collocazione che non lascia troppo spazio all'immaginazione: si è trattato certamente di un incendio mirato, visto che è stato appiccato in una traversa senza uscita di una strada secondaria.