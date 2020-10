Nessuna classe però dovrà andare in isolamento, visto che il sospetto contagio era a casa da giorni.

Un'operazione che si era necessaria dopo la comunicazione della positività al Coronavirus di una persona nella segreteria, per questo il Comune di Aprilia ha avviato l'intervento (tramite la Multiservizi) che è stato compiuto nel pomeriggio.

