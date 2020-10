Incidente stradale stamattina, all'imbocco di viale Le Corbusier da viale Paganini, nel quartiere Q4, per una ragazza di 21 anni che ha perso il controllo della propria auto, una Toyota Yaris, finendo a bordo strada. A causa della sbandata l'utilitaria è finita contro un palo della pubblica illuminazione, piegandolo, e si è girata fermandosi sul muretto che delimita il parco dei palazzoni. Per la violenza dell'impatto la ragazza che sedeva al volante ha riportato una serie di ferite e contusioni che hanno richiesto i soccorsi del 118 per il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Per i rilievi e gli accertamenti del caso sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale.