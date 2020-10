Un incidente stradale è avvenuto ieri sera a Latina in via Guido Rossa, a poca distanza dalla chiesa di Santa Rita. Un monopattino condotto da un giovane del capoluogo, è rimasto coinvolto nel sinistro, Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale un'auto che stava uscendo da un parcheggio e stava facendo manovra è entrata in collisione con il monopattino e il conducente è caduto e ha riportato alcune lievi ferite. Immediatamente è scattato l'allarme al 118 ed è intervenuta una ambulanza ma il giovane ha rifiutato il ricovero. Gli agenti della polizia locale sono rimasti a lungo sul luogo dei fatti per ricostruire la dinamica esatta. Quello di ieri sera è il terzo incidente che si verifica in poco più di dieci giorni a Latina e che coinvolge un monopattino. L'allarme resta alto.