Domani la scuola dell'infanzia Sant'Andrea Uberto di Pomezia resterà chiusa per sanificazione. Lo annuncia il sindaco Adriano Zuccalà, che su richiesta della Asl Roma 6 ha predisposto l'ordinanza di chiusura del plesso della Scuola dell'Infanzia comunale per domani, lunedì 26 ottobre, per il completamento degli interventi di pulizia e sanificazione.

All'interno del plesso scolastico si è sviluppato un caso di infezione da Covid-19 con conseguente isolamento di due sezioni del plesso. La scuola riaprirà regolarmente da martedì 27.