Si sdraia sull'asfalto della strada lungo viale Europa e blocca il traffico. Sono in corso le operazioni di soccorso per una giovane donna che si è improvvisamente adagiata per terra, in mezzo alla carreggiata nel viale alle porte di Aprilia, proprio davanti al comando della polizia locale. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 con un'ambulanza ed un'auto medica e le pattuglie della polizia locale per verificare le condizioni di salute psicofisica della giovane donna.