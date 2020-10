E' stato assolto per stalking nei confronti della sua ex ed è uscito definitivamente di scena da tutte le accuse. E' quello che ha deciso ieri il giudice Beatrice Bernabei, nei confronti di un dipendente pubblico, G.M., queste le sue iniziali, 52 anni di Latina, difeso dall'avvocato Alessandro Pucci. In aula la pubblica accusa aveva chiesto per l'imputato la condanna a due anni di reclusione mentre la difesa ha scardinato le accuse e alla fine per l'uomo è arrivata l'assoluzione. L'imputato era finito anche in carcere dopo che aveva violato una serie di divieti di avvicinamento e per l'insospettabile stalker era scattato l'aggravamento di misura. Nel capo di imputazione, la Procura aveva sostenuto che: tramite una serie di minacce molto gravi l'uomo aveva prospettato alla sua ex delle gravi conseguenze sotto il profilo dell'incolumità fisica. In un caso la donna era stata afferrata per il collo e aveva sbattuto la testa contro la parete dell'ascensore ed era stata pesantemente apostrofata.