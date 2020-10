Nuovi record per contagi e vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I positivi sono 21.994 a fronte di 174.398 tamponi. I morti sono 221, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri c'erano stati 17.012 contagi e 141 morti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 37.700. Era dal 5 maggio che non si registrava un numero così alto di vittime, allora furono 236. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono invece 1.411 I pazienti ricoverati in terapia intensiva, 127 in più rispetto a ieri. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 958, contro i 991 di ieri, portando il totale a 13.955. Gli attualmente positivi sono 255.090 (+18.406), mentre i guariti 271.988 (+3.362).

Per quanto riguarda le singole regioni, otto regioni hanno più di mille nuovi casi, in testa la Lombardia con 5.036, poi la Campania 2.761 e il Piemonte con 2.458. Le altre sono Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Toscana e Liguria. 57 nuovi casi in Valle d'Aosta con 497 tamponi eseguiti.