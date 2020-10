Ieri pomeriggio, a Cisterna, un uomo armato di coltello a serramanico, è entrato in un circolo privato ubicato in via Appia Nord e, sotto lo sguardo attonito della titolare, dopo aver prelevato due birre dal frigorifero, ha tentato di allontanarsi senza pagare. La donna, impaurita, non ha opposto alcuna reazione ma un avventore del circolo, prontamente intervenuto, ha tentato di fermare il malvivente il quale lo ha minacciato con il coltello, tentando di guadagnare la fuga.

Il tempestivo intervento dei poliziotti del Commissariato di Cisterna, allertati da alcuni tra i presenti, ha quindi consentito di bloccare e disarmare l'uomo. Si tratta di un cittadino nigeriano, O.L.O. classe 1976, tratto in arresto per Rapina impropria.