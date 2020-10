La polizia di Latina prosegue nella sua attività di monitoraggio e controllo delle "zone calde" e dei quartieri ad alto rischio criminalità. In particolare, il contrasto alle attività illecite nel quartiere Nicolosi ha portato all'arresto, nella serata di ieri, di un cittadino tunisino classe 1982 ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, ai poliziotti della Volante che stavano presidiando il quartiere non è sfuggito un movimento furtivo tra uno straniero e un italiano in via Corridoni: il giovane italiano, infatti, si è prima avvicinato allo straniero e, dopo aver confabulato con lo stesso, gli ha consegnato una banconota da 20 euro. Lo straniero, ricevuta la somma, si è allontanato per pochi istanti e, al ritorno, ha ceduto un involucro al ragazzo che era rimasto in attesa.

Con il sospetto di aver appena assistito alla cessione di una dose di droga, gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando sia lo straniero che l'italiano. I sospetti sono stati immediatamente confermati: l'involucro consegnato al ragazzo conteneva mezzo grammo di eroina.

Lo straniero è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e domiciliare: qui è stato recuperato del materiale ritenuto utile per ulteriori sviluppi investigativi e attestante un'abituale attività di spaccio.

Al termine delle attività, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.