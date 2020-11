Chiuso l'istituto alberghiero Celletti di Formia. La decisione è stata adottata dopo la positività di una docente che aveva avuto contatti con più classi dello stesso istituto formiamo. La Asl ha comunicato il contagio dopo il tampone molecolare di una insegnante e quindi era necessaria la chiusura. La dirigente scolastica ha così comunicato la chiusura dal due novembre. Il provvedimento rimarrà in vigore sino alla prossima comunicazione della Asl. Nel frattempo gli studenti seguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Nel comune di Minturno sono state chiuse tre attività commerciali, in quanto sono risultate positive persone che lavoravano all'interno dei tre stessi esercizi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli