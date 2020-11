Sono 147 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel territorio compreso tra Castelli Romani e litorale a sud della Capitale. A renderlo noto, tramite i dati della Asl Roma 6, è il portale regionale Salute Lazio. Inoltre, è stato registrato il decesso di una persona di 75 anni con patologie pregresse.

Si tratta, per quantor riguarda i 147 nuovi contagi, di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e dodici i casi con link al cluster istituto suore del buon pastore di Albano dove è in corso l'indagine epidemiologica.