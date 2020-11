Pomeriggio impegnati, quello di oggi, sul fronte degli incidenti stradali. Due infatti gli interventi della Polizia Locale in via Ovidio e strada Nascosa per altrettanti investimenti di ciclisti, entrambi trentenni, trasportati in ospedale dalle ambulanze in condizioni non particolarmente gravi. Nel tardo pomeriggio invece, poco prima delle 18, uno scontro che ha coinvolto quattro auto ha mandato in tilt il traffico di via Piave all'altezza dell'incrocio con via Scrivia.

Anche in questo caso le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze gravi, ma è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per i rilievi, col supporto della Polizia Locale per gestire la viabilità, piuttosto intensa a quell'ora.