Sono 474 i casi di positività attualmente riscontrati ad Aprilia. Lo confermano i dati condivisi sul portale messo a disposizione dalla ASL di Latina per i comuni della Provincia. Sono invece 355 le persone in isolamento domiciliare preventivo (no positivi) perché entrati in contatto con un caso di positività.

"Da venerdì ad oggi registriamo +69 casi di positività: il trend di crescita è notevole e non posso nascondere una certa preoccupazione – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – leggermente diversa è invece la situazione nelle scuole: sono 13, ad oggi, le classi in isolamento. Oggi abbiamo disposto la sanificazione di 7 aule per altrettanti classi in isolamento: 5 nell'Istituto Garibaldi (per un'insegnante trovata positiva), una presso l'Istituto Matteotti e una alla Gramsci. Non dobbiamo abbassare la guardia, insomma, in attesa di conoscere le decisioni annunciate oggi dal Presidente del Consiglio, che saranno oggetto di un nuovo DPCM varato presumibilmente tra domani e dopodomani".