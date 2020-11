Al momento in provincia di Latina ci sono 3121 casi positivi di cui 2962 trattati a domicilio. Il conto complessivo dei morti è invece salito a 66 mentre i guariti sono 985, il che porta il numero totale di casi, dall'inizio dell'epidemia a 4172.

Questa la distribuzione dei nuovi casi positivi per comuni: Aprilia (28), di Bassiano (1), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (11), di Cori (2), di Fondi (6), di Formia (1), di Gaeta (7), di Itri (1), di Latina (34), di Lenola (1), di Minturno (2), di Monte San Biagio (2), di Norma (1), di Pontinia (6), di Priverno (5), di Roccagorga (2),di Sabaudia(2), di S.Felice Circeo (2), di Santi Cosma e Damiano (5), di Sermoneta (1), di Sezze (7), di Sonnino (2), e di Terracina (16).

Sono 146 i nuovi casi di positivi al Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Latina. Purtroppo ci sono stati, rispetto alla giornata di ieri, altre 4 morti legate al coronavirus. Si tratta di pazienti domiciliati nei comuni di Cori, Itri, Latina e Terracina. Una parte dei nuovi casi positivi sono legati a tamponi processati nei giorni scorsi e non comunicati nella giornata di ieri, quando la Asl ha specificato che erano poco meno della metà rispetto ai tamponi effettuati. Ma la percentuale di prevalenza, ossia quella che misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, è salita da 69 a 75,2. Quindi, massima attenzione.

