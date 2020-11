L'uomo è stato identificato dai militari come il responsabile di un incidente stradale avvenuto lo scorso ottobre, dove a Ponza, alla guida della propria auto, causava un incidente stradale senza poi fermarsi per prestare i dovuti soccorsi. I militari a seguito delle lesioni riportate dalla vittima del sinistro, avviavano un attività d'indagine e grazie all'ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza riuscivano a ricostruire l'intera dinamica dell'incidente.

Causa un incidente stradale con la propria auto, non si ferma a prestare soccorso e fugge via. E' quanto accaduto qualche settimana fa a Ponza ma il caso emerge solo oggi, quando i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero il presunto pirata della strada , un 43enne di Ponza.

