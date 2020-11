Sono state accolte le richieste di sostituzione della misura restrittiva dal giudice Giuseppe Cario per alcuni indagati dell'operazione Scarabeo che erano agli arresti domiciliari. Sono state respinte le richieste presentate dal poliziotto in pensione Nicola Natalizi e dalla compagna Serena Capponi mentre sono state accolte le richieste nei confronti di altri indagati e il magistrato ha sostituito il provvedimento dei domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Claudia Muccitelli, di Giovanna Villani e Loredana Mattoni, Serenella Mura e Fortunato Capasso, Nei giorni scorsi in sede di interrogatorio di garanzia, gli indagati avevano risposto e avevano negato le accuse contestate nel provvedimento restrittivo emesso dal magistrato su richiesta dei pm.