Avrà lo scopo di facilitare le operazioni di accoglienza dei pazienti COVID trasferiti al Goretti mediante 118, la nuova tensostruttura collocata nell'area antistante al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

A spiegare le funzioni edlla struttura è la stessa Asl: si tratta di un'area che conterrà 22 posti, in funzione dalle 8 alle 20 e che consentirà la presa in carico dei pazienti in ambulanza in tempi rapidi ottenendo due obiettivi importanti: l'immediata valutazione del paziente in arrivo con conseguente presa in carico da parte del personale sanitario del Pronto Soccorso; la possibilità di liberare velocemente le ambulanze del 118 restituendole alla funzione dell'emergenza territoriale. I pazienti collocati nella tensostruttura, pertanto, saranno progressivamente riassorbiti all'interno del Pronto Soccorso, entro le ore 20, anche grazie alla possibilità di mobilitare più agevolmente i pazienti da assegnare alle aree di ricovero.

Si tratta, come spiegato dalla Asl, di "una soluzione organizzativa finalizzata a migliorare la funzionalità del Pronto Soccorso e del 118 e ad evitare ai pazienti lunghe permanenze in ambulanza".

Coronavirus, lavori al Goretti per il nuovo ospedale da campo 3 ore fa Sono iniziati di prima mattina i lavori per allestire l'ospedale da campo al Santa Maria Goretti. La zona scelta per installare il presidio esterno al nosocomio del capoluogo è quella del parcheggio antistante il pronto soccorso. L'ospedale da campo del Goretti permetterà di avere altri 24 posti letto a disposizione per curare i pazienti Covid. di: Stefano Pettoni