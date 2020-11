Il conteggio quotidiano dei nuovi casi di Covid19 in provincia di Latina indica che sono 162 (69 in meno rispetto a ieri) i contagi nelle ultime 24 ore. Purtroppo dalla Asl di Latina segnalano anche altri 3 decessi: si tratta di persone residenti nei comuni di Latina, Sezze e Terracina. Gli attuali positivi sono 3984 di cui 3784 sono trattati a domicilio. I morti sono attivati a quota 76 mentre i guariti sono 1189 (4 in più rispetto alla giornata di ieri).

Se dovessimo fermarci ad analizzare i freddi numeri dovremmo dire che c'è una frenata nei contagi, avendone registrati ben 69 in meno in 24 ore. Purtroppo non possiamo dirlo con certezza dal momento che la Asl di Latina non fornisce i dati relativi ai tamponi effettuati e al tasso di positività degli stessi, l'unico strumento a disposizione per capire come procede l'epidemia sul territorio provinciale. L'unico dato statistico che la Asl fornisce è quello sull'incidenza del virus rispetto alla popolazione, ossia la cosiddetta prevalenza (misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) che è salita di 10 punti in 24 ore: oggi è a 91,18 mentre domenica era a 80.

Questo il dato dei nuovi contagi diviso per comuni: Aprilia (21), Castelforte (1), Cisterna di Latina (10), Cori (2), Fondi (20), Formia (5), Gaeta (5), Itri (1), Latina (39), Lenola (1), Minturno (5), Norma (2), Pontinia (1), Priverno (7), Prossedi (1), Roccagorga (3), Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (9), San Felice Circeo (5), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (3), Sezze (6), Sonnino (1) e Terracina (12). Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti, di cui 1 residente nel Comune di Latina, 1 residente nel Comune di Sezze ed 1 residente nel Comune di Terracina.