Udienza concitata al processo "Scheggia", a carico di Gina Cetrone, durante la testimonianza da località protetta del pentito Renato Pugliese. Il collaboratore ha raccontato dello scontro a Campo Boario tra i Di Silvio e alcuni componenti della famiglia Ciarelli in relazione all'affitto di una casa. Pugliese in aula ha fatto riferimento a colpi di pistola sparati in aria e in quel momento è stato chiesto di intervenire dal carcere Samuele Di Silvio che ha insultato il pentito e alzato la voce. Il presidente del Tribunale, Francesco Valentini, è dovuto intervenire per invitare a rispettare tutte le parti e ad abbassare i toni. Attimi di concitazione, poi è proseguita la testimonianza del pentito. Nel corso della deposizione è stato confermato anche il legame con ultrà del calcio per il tramite di Francesco Viola per quanto riguarda l'attacchinaggio