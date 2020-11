Ancora una caso di focolaio da Coronavirus nelle Rsa. A renderlo noto stavolta è il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, che rende noto alla popolazione la presenza di un folto gruppo di persone positive verificatosi all'interno della struttura Fondazione San Giuseppe: "Sono stato informato dalla ASL Roma 6 che è stato accertato un focolaio di Coronavirus all'interno di una casa di riposo di Nettuno. Ospiti e operatori sanitari, per un totale di circa 30 persone, sono risultati positivi. L'Azienda Sanitaria Locale ha immediatamente attivato i protocolli di emergenza per la gestione del caso. È con il lutto nel cuore che mi trovo a comunicare anche la scomparsa di uno degli ospiti che ha contratto il COVID 19. Si tratta di una donna di 91 anni la cui dipartita addolora tutti noi ed è la 15esima nostra concittadina a mancare a causa di questo virus subdolo e pericoloso che ha stravolto le nostre vite. Tutti noi dobbiamo impegnarci per lottare affinché questa pandemia termini il prima possibile osservando le normative sanitarie vigenti. Indossiamo sempre la mascherina, manteniamo la distanza di sicurezza e usciamo di casa solo se necessario. La nostra prudenza è la sicurezza di tutti".