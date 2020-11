Misterioso episodio l'altra sera a Marina di Minturno, dove un minorenne è rimasto ferito ad una coscia per una coltellata sferrata da un coetaneo. La classica "puncicata" che ha costretto il ferito a recarsi in ospedale per essere curato e poco dopo dimesso. L'episodio presenta ancora molti lati oscuri, che stanno cercando di chiarire i Carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l'episodio.

Secondo quanto si è appreso sembra che due minorenni, entrambi della zona, si sarebbero "confrontati" per dirimere una questione che è tuttora al vaglio degli inquirenti. La discussione avrebbe assunto toni elevati sino a che uno dei due ha colpito ad una gamba il suo "avversario", allontanandosi poco dopo. Il ferito si è recato in ospedale, dove è stato curato e dimesso, in quanto i sanitari hanno rilevato che le conseguenze non erano gravi.

Immediatamente gli stessi Carabinieri avviavano gli accertamenti, cercando di ottenere maggiori informazioni dalla stessa vittima. In base agli elementi raccolti è iniziata l'attività tesa ad individuare il responsabile, che per il momento non è stato ancora denunciato, in quanto gli investigatori intendono avere la certezza sulle eventuali responsabilità dell'autore della "puncicata".