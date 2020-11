Disagi per i bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Emma Castelnuovo di via Bachelet, dove lunedì, durante l'acquazzone notturno, un'aula si è allagata a causa di un'infiltrazione d'acqua dal tetto. E con una parte del pavimento ancora pieno d'acqua, i bimbi di quattro anni di una prima classe, sono rimasti in aula per diverse ore prima che la scuola allertasse tutte le famiglie per riportate i loro figli a casa in anticipo. Non mancano le polemiche tra i genitori per per modalità con cui viene gestita la manutenzione delle scuole primarie. "Sono rimasta male perché all'inizio dell'anno scolastico ci era stato detto che era tutto apposto con il tetto - commenta un genitore - E invece dopo l'ennesima riparazione è successo di nuovo che piovesse all'interno di un'aula".