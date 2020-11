Un'operazione lampo della Squadra Volante ha permesso stamattina di rintracciare due giovani borseggiatori sospettati di avere messo a segno due colpi, nel centro di Latina, nel giro di poche ore. L'allerta dei poliziotti è scattata intorno alle 11 quando un anziano è stato derubato con destrezza in piazza Moro: mentre uno dei banditi lo distraeva, l'altro gli ha preso il borsello che aveva poggiato sulla panchina. La vittima non si era accorta di nulla, è stato un passante a spiegargli quello che era successo, fornendo poi alla centrale operativa della Questura la direzione di fuga e una descrizione dettagliata dei soggetti.

E mentre scattavano le ricerche dei borseggiatori, nella zona opposta della città rispetto alla via di fuga, un secondo episodio si è registrato tra l'ospedale Santa Maria Goretti e via Verdi, dove gli stessi due giovani hanno cercato di derubare un altro anziano, ma senza riuscirci. Le descrizioni dei banditi, in entrambi i casi, era identiche, e hanno permesso alle pattuglie della Squadra Volante di concentrare le ricerche nel centro città. Tant'è vero che, nel giro di pochi minuti, i due giovani sono stati rintracciati in piazza del Popolo: uno è stato bloccato subito, mentre l'altro ha cercato di scappare ed è stato bloccato nei pressi delle poste centrali.

Portati entrambi in Questura per il riconoscimento da parte di vittime e testimoni, la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.