Esplosione in un appartamento di via Ugo La Malfa a Pomezia, una finestra precipita e colpisce delle auto in sosta. E' accaduto attorno alle 13,30 quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia con l'ausilio di un'autoscala. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.

Secondo la prima ricostruzione, a causa di una fuga di gas dalla bombola c'è stata una forte esplosione al quinto piano della palazzina. La deflagrazione ha divelto una finestra, che è precipitata sulle auto parcheggiate. Chi si trovava nell'appartamento, due persone, ha per fortuna riportato solo lievi ferite.